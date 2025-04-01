На Сумщині фіксують збільшення активності диверсійно-розвідувальних груп

Диверсійна активність на Сумщині зростає. Про це повідомляє "Ми-Україна", передає УНН.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що на кордоні з агресором у межах Сумської області останнім часом спостерігається зростання активності диверсійно-розвідувальних груп. Якщо раніше більшість таких спроб фіксували переважно на північних рубежах, то зараз ворожі ДРГ намагаються проникати вглиб регіону, змінюючи тактику та розширюючи райони своєї діяльності.

За останні тижні все більше випадків фіксується в Краснопільській громаді, що наближається до меж Харківської області. Це свідчить про спроби противника розширити зону дестабілізації, перевіряючи українську оборону на стійкість у нових напрямках.

Найбільш активні вони також по кордону в межах Сумської області, раніше найбільше таких спроб фіксувалося, фактично на півночі Сумщини, ближче до Чернігівської області, але за останні тижні викривалися спроби заходу ДРГ на інших ділянках. Це фактично вже Краснопільська громада і це ближче до Харківщини