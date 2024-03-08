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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сумах прогремели взрывы: Воздушные силы предупредили о пусках КАБов

В Сумах прогремели взрывы: Воздушные силы предупредили о пусках КАБов

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 15:02  •  3796 просмотра

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Взрыв прогремел в Сумах после воздушной тревоги и сообщений о запуске управляемых авиабомб тактической авиацией в регионе.

В Сумах после объявления воздушной тревоги был слышен взрыв. Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне. 

Детали 

В Сумах был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного

- говорится в сообщении. 

Дополнение 

Несколько ранее, Сумская городская военная администрация объявила о воздушной тревоге в области. После этого в Воздушных силах сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
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