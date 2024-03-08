В Сумах прогремели взрывы: Воздушные силы предупредили о пусках КАБов

В Сумах после объявления воздушной тревоги был слышен взрыв. Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

В Сумах был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного - говорится в сообщении.

Дополнение

Несколько ранее, Сумская городская военная администрация объявила о воздушной тревоге в области. После этого в Воздушных силах сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.