У Сумах пролунали вибухи: Повітряні сили попередили про пуски КАБів
Київ • УНН
Вибух пролунав у Сумах після повітряної тривоги та повідомлень про запуск керованих авіабомб тактичною авіацією в регіоні.
У Сумах після оголошення повітряної тривоги було чути вибух. Про це пише УНН з посиланням на Суспільне.
Деталі
У Сумах було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного
Доповнення
Дещо раніше, Сумська міська військова адміністрація оголосила про повітряну тривогу в області. Після цього У Повітряних силах повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.
Ракетна атака рф на Суми: 26 постраждалих, дві людини загинули - ОВА08.03.24, 14:47 • 24845 переглядiв