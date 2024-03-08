Ракетна атака рф на Суми: 26 постраждалих, дві людини загинули - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Сум 26 людей постраждали, 2 загинули, а також було пошкоджено різні будівлі, включаючи школу, лікарню, центр екстреної допомоги та водоканал, з вибитими вікнами та дверима.
Внаслідок вчорашньої ворожої ракетної атаки на Суми 26 людей постраждали, 2 людини загинули, а також були пошкоджені різні будівлі, включаючи школу, лікарню, центр екстреної допомоги та водоканал, вибиті численні вікна та двері, повідомили оновлену на 12 годину 8 березня інформацію у Сумській ОВА, пише УНН.
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Як повідомляється, аварійно-рятувальні роботи у межах ліквідації наслідків ворожого ракетного удару по Сумах завершені.
Внаслідок удару постраждало 26 осіб, 2 людини загинули. 6 - знаходяться у медичних закладах
Як повідомляється, пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Всього вибито (орієнтовно) 135 вікон, 10 дверей.
Як вказано, лікарня працює, госпіталізація проводиться.
У навчальному закладі пошкоджено 12 вікон, 2 дверей, стіна будівлі. Електропостачання, теплопостачання, центральне водопостачання та водовідведення відновлено. Заклад працює в штатному режимі.
Нагадаємо
Окупанти 7 березня завдали ракетний удар по Сумах.