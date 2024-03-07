Армія рф завдала авіаційно-ракетного удару по місту Суми: є пошкодження цивільної інфраструктури
Київ • УНН
Російські війська завдали повітряного та ракетного удару по місту Суми, пошкодивши об'єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють всі необхідні служби.
Окупанти завдали удару по Сумах. Як повідомили у Сумській ОВА, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, передає УНН.
"Сьогодні, 7 березня ворог наніс авіаційно-ракетний удар по місту Суми. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, наслідки атаки росіян уточнюються.
У Сумах пролунав вибух - ЗМІ07.03.24, 14:46 • 63102 перегляди