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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф нанесла авиационно-ракетный удар по городу Сумы: есть повреждения гражданской инфраструктуры

Армия рф нанесла авиационно-ракетный удар по городу Сумы: есть повреждения гражданской инфраструктуры

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 13:45  •  12651 просмотра

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Российские войска нанесли воздушный и ракетный удар по городу Сумы, повредив объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы.

Оккупанты нанесли удар по Сумах. Как сообщили в Сумской ОВА, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, передает УНН.

"Сегодня, 7 марта враг нанес авиационно-ракетный удар по городу Сумы. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, последствия атаки россиян уточняются.

В Сумах прогремел взрыв - СМИ7 марта 2024, 12:46 • 22508 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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