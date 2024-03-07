В Сумах прогремел взрыв - СМИ

"Укрзализныця" начала бета-тестирование функции автоматической покупки билетов

Укрзализныця начала бета-тестирование новой функции автоматической покупки билетов на поезда внутреннего сообщения, которая позволяет пользователям отслеживать и автоматически покупать билеты, когда они есть в наличии, а средства снимаются только после успешной покупки.