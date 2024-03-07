У Сумах пролунав вибух - ЗМІ
Київ • УНН
У Сумах пролунав вибух після оголошення що повітряної тривоги в регіоні, а українські військові попередили про потенційну загрозу балістичної ракети з півночі.
У Сумах було чутно вибух, у місті та області оголошена повітряна тривога, повідомляє Суспільне, передає УНН.
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Після повідомлення про вибух у Сумах Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.
"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
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