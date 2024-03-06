Сумщина: армійці рф обстріляли 7 громад у прикордонні, застосувавши касетні боєприпаси

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 8862 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 69902 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154805 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151691 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125535 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133879 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85698 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93363 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98968 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89755 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.8м/с
60%
Популярнi новини

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

13 квітня, 12:53 • 7222 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14696 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7786 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9920 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 5900 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151691 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223593 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373139 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309221 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417313 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2556 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14725 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31719 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28513 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125535 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Сумщина: армійці рф обстріляли 7 громад у прикордонні, застосувавши касетні боєприпаси

Київ • УНН

 • 39381 перегляди

Російські війська 19 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, обстрілявши 7 громад з мінометів, артилерії, РСЗВ, авіаційних бомб та мін, у тому числі касетних.

Сумщина: армійці рф обстріляли 7 громад у прикордонні, застосувавши касетні боєприпаси

Російські військові здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумської області. Під ворожим вогнем опинились мешканці семи громад. Про це йдеться у вечірньому добовому звіті про ситуацію  в регіоні Сумської ОВА, передає УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. … Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

– повідомили в ОВА.

Деталі

За підрахунками Сумської обласної військової адміністрації впродовж середи пролунав 91 вибух.

Хотінська громада: ворог бив з міномету (10 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи) та артобстріл (5 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (12 вибухів) та обстріл з РСЗВ (8 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (10 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

Середино-Будська громада: пуск 4-х авіаційних бомб типу "КАБ" (3 вибухи). Одна бомба була застосована для дистанційного мінування території уражаючими елементами (касетні боєприпаси).

росіяни вперше застосували по Сумщині касетні авіаційні бомби06.03.24, 15:44 • 26189 переглядiв

Великописарівська громада: 19 мін скинули росіяни на територію громади.

Білопільська громада: здійснено пуск НАР з гелікоптеру (10 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибухів).

Додатково

Ранком у Сумській обласній прокуратурі повідомили, що вночі  росіяни атакували Суми ударними дронами типу Shahed. Через що постраждали семеро людей, серед яких 10-річна дитина.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Війна
Білопілля
Хотин
Суми
Brent
$65.29
Bitcoin
$83,601.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.45
Ethereum
$1,593.59