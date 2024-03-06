Сумщина: армійці рф обстріляли 7 громад у прикордонні, застосувавши касетні боєприпаси
Київ • УНН
Російські війська 19 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, обстрілявши 7 громад з мінометів, артилерії, РСЗВ, авіаційних бомб та мін, у тому числі касетних.
Російські військові здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумської області. Під ворожим вогнем опинились мешканці семи громад. Про це йдеться у вечірньому добовому звіті про ситуацію в регіоні Сумської ОВА, передає УНН.
Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. … Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Деталі
За підрахунками Сумської обласної військової адміністрації впродовж середи пролунав 91 вибух.
Хотінська громада: ворог бив з міномету (10 вибухів).
Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи) та артобстріл (5 вибухів).
Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (12 вибухів) та обстріл з РСЗВ (8 вибухів).
Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (10 вибухів) та артилерії (4 вибухи).
Середино-Будська громада: пуск 4-х авіаційних бомб типу "КАБ" (3 вибухи). Одна бомба була застосована для дистанційного мінування території уражаючими елементами (касетні боєприпаси).
росіяни вперше застосували по Сумщині касетні авіаційні бомби06.03.24, 15:44 • 26189 переглядiв
Великописарівська громада: 19 мін скинули росіяни на територію громади.
Білопільська громада: здійснено пуск НАР з гелікоптеру (10 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибухів).
Додатково
Ранком у Сумській обласній прокуратурі повідомили, що вночі росіяни атакували Суми ударними дронами типу Shahed. Через що постраждали семеро людей, серед яких 10-річна дитина.