Нічна ворожа атака "шахедами" на Суми: 7 постраждалих, у тому числі 10-річна дитина - прокуратура
Київ • УНН
Семеро людей, у тому числі 10-річна дитина, були поранені, коли російські війська атакували Суми за допомогою безпілотників типу "шахед".
Семеро людей, серед яких 10-річна дитина, постраждали внаслідок атаки російських військ ударними дронами типу Shahed на Суми, повідомили у Сумській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 6 березня близько 1 години ночі ворог атакував трьома БпЛА типу "Shahed" цивільні обʼєкти міста Суми.
Як повідомили у прокуратурі, унаслідок атаки окупантів "пошкоджено помешкання громадян в 11 багатоквартирних будинках та будівлю дошкільного навчального закладу". Також прокуратура зафіксувала пошкодження приватних автомобілів.
"За медичною допомогою звернулися 7 осіб, серед поранених 10-річний хлопчик", - повідомили у прокуратурі.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нічна атака рф на Суми: пошкоджено 13 багатоповерхівок, серед постраждалих дитина06.03.24, 10:07 • 33086 переглядiв