Ночная вражеская атака "шахедами" на Сумы: 7 пострадавших, в том числе 10-летний ребенок - прокуратура

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На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
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На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

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Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

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Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
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Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

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Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
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Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

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Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
05.03.24  •  158750 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  185195 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  204211 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  180472 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  170974 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  163325 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Ночная вражеская атака "шахедами" на Сумы: 7 пострадавших, в том числе 10-летний ребенок - прокуратура

Семь человек, в том числе 10-летний ребенок, были ранены, когда российские войска атаковали Сумы с помощью беспилотников типа "шахед".

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Ночная вражеская атака "шахедами" на Сумы: 7 пострадавших, в том числе 10-летний ребенок - прокуратура

WP: Зеленская отказалась лететь в США на выступление Байдена из-за присутствия там вдовы Навального. В команде Первой леди отреагировали

Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение посетить выступление президента США Байдена в Конгрессе из-за того, что ее планировали посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального.

Политика •   •  20851 просмотра
WP: Зеленская отказалась лететь в США на выступление Байдена из-за присутствия там вдовы Навального. В команде Первой леди отреагировали

В июне Украину планирует посетить президент Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует посетить Украину в июне, чтобы подтвердить поддержку Президента Зеленского, а также может остановиться в Париже и Берлине, чтобы встретиться с Макроном и Шольцем.

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В июне Украину планирует посетить президент Аргентины

Сегодня ночью рф снова коварно направляла ударные беспилотники по мирному населению Одессы - Кипер

Силы противовоздушной обороны в Одесской области уничтожили 18 вражеских беспилотников, которые россия запустила во время ночной атаки.

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Сегодня ночью рф снова коварно направляла ударные беспилотники по мирному населению Одессы - Кипер

Трамп встретился с Маском на фоне поиска финансирования президентской кампании

Трамп встретился с Илоном Маском, чтобы найти потенциальное финансирование для своей президентской кампании 2024 года.

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Трамп встретился с Маском на фоне поиска финансирования президентской кампании

Ночная атака рф на Сумы: повреждены 13 многоэтажек, среди пострадавших ребенок

Российские беспилотники атаковали Сумы ночью, повредив 13 многоэтажек и около 40 автомобилей, а также ранив четырех человек, ребенка.

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Ночная атака рф на Сумы: повреждены 13 многоэтажек, среди пострадавших ребенок

Данилов о переговорах с рф: "Пока не будет справедливого суда и наказания, никаких контактов с нынешними кремлевскими подонками быть не может"

Украина не будет контактировать с нынешним руководством кремля, пока не будет справедливого суда и наказания за преступления, совершенные в Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Данилов о переговорах с рф: "Пока не будет справедливого суда и наказания, никаких контактов с нынешними кремлевскими подонками быть не может"

Проводник из-за предубеждения не впускал пассажирок в поезд: в "Укрзализныце" обещают провести перевоспитание

Проводник поезда в Украине отказался пропустить группу женщин, настаивая на том, что первым должен зайти мужчина, что вызвало обещания со стороны железнодорожной компании перевоспитать проводника.

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Проводник из-за предубеждения не впускал пассажирок в поезд: в "Укрзализныце" обещают провести перевоспитание

Помощь на более чем полмиллиона гривен: Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медцентру в Днепре

В феврале 2024 года Биржа благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медицинскому центру в Днепре на сумму более полумиллиона гривен.

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Помощь на более чем полмиллиона гривен: Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медцентру в Днепре

Цены на нефть восстанавливаются: решение ОПЕК+ перевешивает опасения относительно спроса в Китае и США

Цены на нефть несколько выросли после того, как признаки сокращения предложения в результате сокращения добычи странами ОПЕК+ перевесили беспокойство относительно спроса со стороны Китая и США.

Экономика •   •  19361 просмотра
Цены на нефть восстанавливаются: решение ОПЕК+ перевешивает опасения относительно спроса в Китае и США