Ночная вражеская атака "шахедами" на Сумы: 7 пострадавших, в том числе 10-летний ребенок - прокуратура

Семь человек, среди которых 10-летний ребенок, пострадали в результате атаки российских войск ударными дронами типа Shahed на Сумы, сообщили в Сумской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 6 марта около 1 часа ночи враг атаковал тремя БпЛА типа "Shahed" гражданские объекты города Сумы.

Как сообщили в прокуратуре, в результате атаки оккупантов "повреждены помещения граждан в 11 многоквартирных домах и здание дошкольного учебного заведения". Также прокуратура зафиксировала повреждения частных автомобилей.

"За медицинской помощью обратились 7 человек, среди раненых 10-летний мальчик", - сообщили в прокуратуре.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ночная атака рф на Сумы: повреждены 13 многоэтажек, среди пострадавших ребенок