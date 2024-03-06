Ночная атака рф на Сумы: повреждены 13 многоэтажек, среди пострадавших ребенок

Российские войска ночью атаковали Сумы четырьмя дронами типа Shahed. В результате атаки повреждены 13 многоэтажек, около 40 автомобилей. Травмированы четыре человека, один ребенок. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал глава Сумской ОВА Владимир Артюх, передает УНН.

Около часа ночи была осуществлена атака четырех "шахедов" по городу Сумы. На подлете к городу эти 4 "шахеда" были расстреляны нашими системами ПВО. Был один "шахед" сбит на подлете к городу, три - зашли в воздушное пространство над городом Сумы и попали. Слава Богу, нашим силам ПВО, которые изменили курс, и эти "шахеды" попали практически в микрорайоны, и погибших у нас сегодня нет. Но очень много пострадало инфраструктуры. Четыре человека получили травмы разной степени тяжести, в целом - легкие, и один ребенок - сказал Артюх.

Он добавил, что было повреждено 13 многоэтажек, где взрывной волной повреждено около 500 окон. Также повреждено около 40 автомобилей.

"Последствия таковы, что сегодня у нас работает 12 бригад. Они ночью были развернуты. Два пункта обогрева. ГСЧС действовали профессионально", - указал он.

"В том числе один "шахед" был нацелен на больницу, где находилось около 400 больных, в том числе 50, которые были ограничены в движении. Вся помощь была оказана соответствующими службами. Сегодня происходит ликвидация последствий", - отметил Артюх.

Также, по его словам, россияне фактического каждый день обстреливают пограничье Сумской области различными типами дронов.

Напомним

Спасатели в Сумах работали всю ночь, тушили пожары и оказывали помощь людям после того, как вражеские дроны нанесли удары по жилым кварталам города.