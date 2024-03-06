Ночная атака рф на Сумы: повреждены 13 многоэтажек, среди пострадавших ребенок
Киев • УНН
Российские беспилотники атаковали Сумы ночью, повредив 13 многоэтажек и около 40 автомобилей, а также ранив четырех человек, ребенка.
Российские войска ночью атаковали Сумы четырьмя дронами типа Shahed. В результате атаки повреждены 13 многоэтажек, около 40 автомобилей. Травмированы четыре человека, один ребенок. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал глава Сумской ОВА Владимир Артюх, передает УНН.
Около часа ночи была осуществлена атака четырех "шахедов" по городу Сумы. На подлете к городу эти 4 "шахеда" были расстреляны нашими системами ПВО. Был один "шахед" сбит на подлете к городу, три - зашли в воздушное пространство над городом Сумы и попали. Слава Богу, нашим силам ПВО, которые изменили курс, и эти "шахеды" попали практически в микрорайоны, и погибших у нас сегодня нет. Но очень много пострадало инфраструктуры. Четыре человека получили травмы разной степени тяжести, в целом - легкие, и один ребенок
Он добавил, что было повреждено 13 многоэтажек, где взрывной волной повреждено около 500 окон. Также повреждено около 40 автомобилей.
"Последствия таковы, что сегодня у нас работает 12 бригад. Они ночью были развернуты. Два пункта обогрева. ГСЧС действовали профессионально", - указал он.
"В том числе один "шахед" был нацелен на больницу, где находилось около 400 больных, в том числе 50, которые были ограничены в движении. Вся помощь была оказана соответствующими службами. Сегодня происходит ликвидация последствий", - отметил Артюх.
Также, по его словам, россияне фактического каждый день обстреливают пограничье Сумской области различными типами дронов.
Напомним
Спасатели в Сумах работали всю ночь, тушили пожары и оказывали помощь людям после того, как вражеские дроны нанесли удары по жилым кварталам города.
Ночная атака рф на Сумы: повреждены 13 многоэтажек, среди пострадавших ребенок
Российские беспилотники атаковали Сумы ночью, повредив 13 многоэтажек и около 40 автомобилей, а также ранив четырех человек, ребенка.
Данилов о переговорах с рф: "Пока не будет справедливого суда и наказания, никаких контактов с нынешними кремлевскими подонками быть не может"
Украина не будет контактировать с нынешним руководством кремля, пока не будет справедливого суда и наказания за преступления, совершенные в Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Проводник из-за предубеждения не впускал пассажирок в поезд: в "Укрзализныце" обещают провести перевоспитание
Проводник поезда в Украине отказался пропустить группу женщин, настаивая на том, что первым должен зайти мужчина, что вызвало обещания со стороны железнодорожной компании перевоспитать проводника.
Помощь на более чем полмиллиона гривен: Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медцентру в Днепре
В феврале 2024 года Биржа благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медицинскому центру в Днепре на сумму более полумиллиона гривен.
Цены на нефть восстанавливаются: решение ОПЕК+ перевешивает опасения относительно спроса в Китае и США
Цены на нефть несколько выросли после того, как признаки сокращения предложения в результате сокращения добычи странами ОПЕК+ перевесили беспокойство относительно спроса со стороны Китая и США.
Госдеп США поддержал решение об ордерах МУС на арест военачальников рф
Государственный департамент США поддержал решение МУС выдать ордера на арест двух российских военных командиров за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине.
В рф БПЛА пытался атаковать военный аэродром в воронеже: что известно
Беспилотный летательный аппарат пытался атаковать военный аэродром в воронеже, россия.
В россии заявили об атаке дронов в трех областях: загорелся склад горюче-смазочных материалов
Беспилотники атаковали курскую, воронежскую и белгородскую области россии, вызвав пожары.
В Сумах всю ночь ликвидировали последствия вражеской атаки "шахедами": в ГСЧС показали фото
Спасатели в Сумах работали всю ночь на 6 марта, тушили пожары и оказывали помощь гражданам после того, как вражеские беспилотники нанесли удары по жилым кварталам города.
В Хмельницкой области ночью из-за атаки рф "шахедами" повреждена инфраструктура, есть обесточивания
Российские ударные беспилотники атаковали Хмельницкую область, повредили инфраструктуру и вызвали отключение электроэнергии, при этом украинские средства ПВО сбили 6 беспилотников.