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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Нічна атака рф на Суми: пошкоджено 13 багатоповерхівок, серед постраждалих дитина

Київ • УНН

 • 33086 перегляди

Російські безпілотники атакували Суми вночі, пошкодивши 13 багатоповерхівок і близько 40 автомобілів, а також поранивши чотирьох людей, дитину.

Нічна атака рф на Суми: пошкоджено 13 багатоповерхівок, серед постраждалих дитина

Російські війська вночі атакували Суми чотирма дронами типу Shahed. Внаслідок атаки пошкоджено 13 багатоповерхівок, близько 40 автомобілів. Травмовано четверо людей, одна дитина. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів голова Сумської ОВА Володимир Артюх, передає УНН.

Близько першої години ночі була здійснена атака чотирьох "шахедів" по місту Суми. На підльоті до міста ці 4 "шахеди" були розстріляні нашими системами ППО. Був один "шахед" збитий на підльоті до міста, три – зайшли в повітряний простір над містом Суми і влучили. Слава Богу, нашим силам ППО, які змінили курс, і ці "шахеди" влучили практично в мікрорайони, і загиблих у нас сьогодні немає. Але дуже багато постраждало інфраструктури. Чотири людини отримали травми різного ступеню важкості, в цілому - легкі, і одна дитина.

- сказав Артюх.

Він додав, що було пошкоджено 13 багатоповерхівок, де вибуховою хвилею пошкоджено близько 500 вікон. Також пошкоджено близько 40 автомобілів.

"Наслідки такі, що сьогодні в нас працює 12 бригад. Вони вночі були розгорнуті. Два пункти обігріву. ДСНС діяли професійно", - вказав він.

"У тому числі один "шахед" був націлений на лікарню, де перебувало близько 400 хворих, у тому числі 50, які були обмежені в русі. Уся допомога була надана відповідними службами. Сьогодні відбувається ліквідація наслідків", - зазначив Артюх.

Також за його словами, росіяни фактичного кожного обстрілюють прикордоння Сумщини різними типами дронів.

Нагадаємо

Рятувальники в Сумах працювали всю ніч, гасили пожежі та надавали допомогу людям після того, як ворожі дрони завдали ударів по житлових кварталах міста

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