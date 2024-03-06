Нічна атака рф на Суми: пошкоджено 13 багатоповерхівок, серед постраждалих дитина

Російські війська вночі атакували Суми чотирма дронами типу Shahed. Внаслідок атаки пошкоджено 13 багатоповерхівок, близько 40 автомобілів. Травмовано четверо людей, одна дитина. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів голова Сумської ОВА Володимир Артюх, передає УНН.

Близько першої години ночі була здійснена атака чотирьох "шахедів" по місту Суми. На підльоті до міста ці 4 "шахеди" були розстріляні нашими системами ППО. Був один "шахед" збитий на підльоті до міста, три – зайшли в повітряний простір над містом Суми і влучили. Слава Богу, нашим силам ППО, які змінили курс, і ці "шахеди" влучили практично в мікрорайони, і загиблих у нас сьогодні немає. Але дуже багато постраждало інфраструктури. Чотири людини отримали травми різного ступеню важкості, в цілому - легкі, і одна дитина.