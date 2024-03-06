У Сумах всю ніч ліквідовували наслідки ворожої атаки "шахедами": у ДСНС показали фото
Київ • УНН
Рятувальники в Сумах працювали всю ніч на 6 березня, гасили пожежі та надавали допомогу громадянам після того, як ворожі безпілотники завдали ударів по житлових кварталах міста.
Рятувальники в Сумах працювали всю ніч, гасили пожежі та надавали допомогу людям після того, як ворожі дрони завдали ударів по житлових кварталах міста, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.
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"6 березня, вночі, було здійснено атаку ворожими безпілотниками по житлових кварталах міста Суми. Усю ніч рятувальники ліквідовували наслідки ворожої атаки по місту", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
Рятувальники, як повідомляється, одразу приступили до ліквідації наслідків ударів одночасно за трьома різними адресами. Довелось приборкувати загорання трьох квартир на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.
За іншою адресою, де внаслідок удару пошкодження різного ступеню зазнали житлові будинки та легкові автомобілі, надзвичайники оглянули територію й надали найрізноманітнішу допомогу людям, повідомили у відомстві.
Рятувальники ДСНС на базі наметів розгорнули два "пункти незламності" для обігріву населення. А також для надання допомоги у вирішенні побутових проблем мешканцям житлових будинків, які зазнали пошкоджень внаслідок авіаудару.
Роботи тривають, зазначили у ДСНС.
Суми вночі атакували безпілотники "Шахед" в різних частинах міста06.03.24, 02:48 • 32388 переглядiв