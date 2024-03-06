В Сумах всю ночь ликвидировали последствия вражеской атаки "шахедами": в ГСЧС показали фото
Киев • УНН
Спасатели в Сумах работали всю ночь на 6 марта, тушили пожары и оказывали помощь гражданам после того, как вражеские беспилотники нанесли удары по жилым кварталам города.
Спасатели в Сумах работали всю ночь, тушили пожары и оказывали помощь людям после того, как вражеские дроны нанесли удары по жилым кварталам города, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.
Детали
"6 марта, ночью, была осуществлена атака вражескими беспилотниками по жилым кварталам города Сумы. Всю ночь спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки по городу", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
Спасатели, как сообщается, сразу приступили к ликвидации последствий ударов одновременно по трем разным адресам. Пришлось ликвидировать возгорание трех квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.
По другому адресу, где в результате удара повреждения различной степени получили жилые дома и легковые автомобили, чрезвычайники осмотрели территорию и оказали самую разнообразную помощь людям, сообщили в ведомстве.
Спасатели ГСЧС на базе палаток развернули два "пункта несокрушимости" для обогрева населения. А также для оказания помощи в решении бытовых проблем жителям жилых домов, которые получили повреждения в результате авиаудара.
Работы продолжаются, отметили в ГСЧС.
Сумы ночью атаковали беспилотники "Шахед" в разных частях города6 марта 2024, 00:48 • 25605 просмотров
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Спасатели в Сумах работали всю ночь на 6 марта, тушили пожары и оказывали помощь гражданам после того, как вражеские беспилотники нанесли удары по жилым кварталам города.
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