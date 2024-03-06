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В Сумах всю ночь ликвидировали последствия вражеской атаки "шахедами": в ГСЧС показали фото

В Сумах всю ночь ликвидировали последствия вражеской атаки "шахедами": в ГСЧС показали фото

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 07:16  •  17508 просмотра

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Спасатели в Сумах работали всю ночь на 6 марта, тушили пожары и оказывали помощь гражданам после того, как вражеские беспилотники нанесли удары по жилым кварталам города.

Спасатели в Сумах работали всю ночь, тушили пожары и оказывали помощь людям после того, как вражеские дроны нанесли удары по жилым кварталам города, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

Детали

"6 марта, ночью, была осуществлена атака вражескими беспилотниками по жилым кварталам города Сумы. Всю ночь спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки по городу", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Спасатели, как сообщается, сразу приступили к ликвидации последствий ударов одновременно по трем разным адресам. Пришлось ликвидировать возгорание трех квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

По другому адресу, где в результате удара повреждения различной степени получили жилые дома и легковые автомобили, чрезвычайники осмотрели территорию и оказали самую разнообразную помощь людям, сообщили в ведомстве.

Спасатели ГСЧС на базе палаток развернули два "пункта несокрушимости" для обогрева населения. А также для оказания помощи в решении бытовых проблем жителям жилых домов, которые получили повреждения в результате авиаудара.

Работы продолжаются, отметили в ГСЧС.

Сумы ночью атаковали беспилотники "Шахед" в разных частях города6 марта 2024, 00:48 • 25605 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
sumyСумы
У Сумах всю ніч ліквідовували наслідки ворожої атаки "шахедами": у ДСНС показали фото
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