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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сумы ночью атаковали беспилотники "Шахед" в разных частях города

Сумы ночью атаковали беспилотники "Шахед" в разных частях города

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 00:48  •  5641 просмотра

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Ночью Сумы были атакованы вражескими БпЛА типа "Шахед" в разных частях города.

Сумы атаковали БпЛА типа "Шахед". Три удара зафиксировано в разных частях города. Об этом сообщает Сумская ОГА, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью город Сумы подвергся атакам от беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед".

Три прилета зафиксировано в разных частях города.

Сейчас все аварийно-спасательные службы работают на местах событий, оказывая необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

Добавим

Последствия авиационных ударов уточняются.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
shakhid-129Шахид 129
sumyСумы
Суми вночі атакували безпілотники "Шахед" в різних частинах міста
Sumy was attacked by Shahed drones in different parts of the city at night
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