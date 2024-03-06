Сумы ночью атаковали беспилотники "Шахед" в разных частях города
Киев • УНН
Ночью Сумы были атакованы вражескими БпЛА типа "Шахед" в разных частях города.
Сумы атаковали БпЛА типа "Шахед". Три удара зафиксировано в разных частях города. Об этом сообщает Сумская ОГА, передает УНН.
Детали
Сегодня ночью город Сумы подвергся атакам от беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед".
Три прилета зафиксировано в разных частях города.
Сейчас все аварийно-спасательные службы работают на местах событий, оказывая необходимую медицинскую помощь пострадавшим.
Добавим
Последствия авиационных ударов уточняются.
Сумы ночью атаковали беспилотники "Шахед" в разных частях города
Ночью Сумы были атакованы вражескими БпЛА типа "Шахед" в разных частях города.
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