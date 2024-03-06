Суми вночі атакували безпілотники "Шахед" в різних частинах міста
Київ • УНН
Вночі Суми були атаковані ворожими БпЛА типу "Шахед" у різних частинах міста.
Суми атакували БпЛА типу "Шахед". Три удари зафіксовано в різних частинах міста. Про це повідомляє Сумська ОВА, передає УНН.
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Сьогодні вночі місто Суми зазнало атак від безпілотних літальних апаратів типу "Шахед".
Три прильоти зафіксовано в різних частинах міста.
Наразі всі аварійно-рятувальні служби працюють на місцях подій, надаючи необхідну медичну допомогу постраждалим.
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Наслідки авіаційних ударів уточнюються.