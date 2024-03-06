Сумщина: армейцы рф обстреляли 7 громад в приграничье, применив кассетные боеприпасы
Киев • УНН
Российские войска 19 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, обстреляв 7 общин из минометов, артиллерии, РСЗО, авиационных бомб и мин, в том числе кассетных.
Российские военные совершили 19 обстрелов приграничья Сумской области. Под вражеским огнем оказались жители семи громад. Об этом говорится в вечернем суточном отчете о ситуации в регионе Сумской ОВА, передает УНН.
В течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. ... Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
Детали
По подсчетам Сумской областной военной администрации в течение среды прогремел 91 взрыв.
Хотинская громада: враг бил из миномета (10 взрывов).
Юнаковская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва) и артобстрел (5 взрывов).
Краснопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (12 взрывов) и обстрел из РСЗО (8 взрывов).
Зноб-Новгородская громада: россияне ударили из РСЗО (10 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).
Середино-Будская громада: пуск 4-х авиационных бомб типа "КАБ" (3 взрыва). Одна бомба была применена для дистанционного минирования территории поражающими элементами (кассетные боеприпасы).
россияне впервые применили по Сумской области кассетные авиационные бомбы6 марта 2024, 13:44 • 19729 просмотров
Великописаревская громада: 19 мин сбросили россияне на территорию громады.
Белопольская громада: осуществлен пуск НАР с вертолета (10 взрывов) и минометный обстрел (6 взрывов).
Дополнительно
Утром в Сумской областной прокуратуре сообщили, что ночью россияне атаковали Сумы ударными дронами типа Shahed. Из-за чего пострадали семь человек, среди которых 10-летний ребенок.
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