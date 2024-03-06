Сумщина: армейцы рф обстреляли 7 громад в приграничье, применив кассетные боеприпасы

россияне атаковали Донецкую область артиллерией и авиацией: один человек погиб, еще двое ранены

6 марта один человек погиб и еще двое получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов: 62-летняя женщина была смертельно ранена снарядом, попавшим в ее двор, а две женщины в возрасте 48 и 56 лет получили ранения от взрыва бомбы в другом населенном пункте.