россияне впервые применили по Сумской области кассетные авиационные бомбы

Армия рф 5 марта впервые применила по территории Сумской области кассетные авиационные бомбы. Также рф с воздуха заминировали два населенных пункта. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Увеличилось в несколько раз применение тактической авиации по управляемым авиабомбам. Кстати, вчера были применены впервые по территории Сумской области кассетные авиационные бомбы", - рассказал Артюх.

Также он сообщил, что россияне с воздуха заминировали два населенных пункта в Шосткинском районе - Старая Гута и Марчихина Буда.

Артюх отметил, что Силы безопасности работают над разминированием.

Дополнение

российские войска ночью и утром совершили 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 47 взрывов.