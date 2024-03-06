россияне впервые применили по Сумской области кассетные авиационные бомбы
Киев • УНН
Россияне впервые применили кассетные бомбы в Сумской области 5 марта, а также заминировали с воздуха два населенных пункта.
Армия рф 5 марта впервые применила по территории Сумской области кассетные авиационные бомбы. Также рф с воздуха заминировали два населенных пункта. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
"Увеличилось в несколько раз применение тактической авиации по управляемым авиабомбам. Кстати, вчера были применены впервые по территории Сумской области кассетные авиационные бомбы", - рассказал Артюх.
Также он сообщил, что россияне с воздуха заминировали два населенных пункта в Шосткинском районе - Старая Гута и Марчихина Буда.
Артюх отметил, что Силы безопасности работают над разминированием.
Дополнение
российские войска ночью и утром совершили 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 47 взрывов.
россияне впервые применили по Сумской области кассетные авиационные бомбы
Россияне впервые применили кассетные бомбы в Сумской области 5 марта, а также заминировали с воздуха два населенных пункта.
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