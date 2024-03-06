Окупанти уночі та зранку здійснили 13 обстрілів прикордоння Сумщини - ОВА
Київ • УНН
російські війська обстріляли артилерією та мінометами кілька населених пунктів у Сумській області, спричинивши 47 вибухів вночі та вранці.
російські війська вночі та зранку здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 47 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, пише УНН.
Уночі та зранку росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Сумська, Есманська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади,
Деталі
- Краснопільська громада: здійснено артилерійський обстріл (19 вибухів).
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (11 вибухів).
- Есманьська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
- Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (4 вибухи).
Нагадаємо
російські війська вночі атакували Суми чотирма дронами типу Shahed. Внаслідок атаки пошкоджено 13 багатоповерхівок, близько 40 автомобілів. Травмовано четверо людей, одна дитина.