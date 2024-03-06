Оккупанты ночью и утром совершили 13 обстрелов приграничья Сумщины - ОВА
российские войска обстреляли артиллерией и минометами несколько населенных пунктов в Сумской области, вызвав 47 взрывов ночью и утром.
Ночная вражеская атака "шахедами" на Сумы: 7 пострадавших, в том числе 10-летний ребенок - прокуратура
Семь человек, в том числе 10-летний ребенок, были ранены, когда российские войска атаковали Сумы с помощью беспилотников типа "шахед".
WP: Зеленская отказалась лететь в США на выступление Байдена из-за присутствия там вдовы Навального. В команде Первой леди отреагировали
Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение посетить выступление президента США Байдена в Конгрессе из-за того, что ее планировали посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального.
В июне Украину планирует посетить президент Аргентины
Президент Аргентины Хавьер Милей планирует посетить Украину в июне, чтобы подтвердить поддержку Президента Зеленского, а также может остановиться в Париже и Берлине, чтобы встретиться с Макроном и Шольцем.
Сегодня ночью рф снова коварно направляла ударные беспилотники по мирному населению Одессы - Кипер
Силы противовоздушной обороны в Одесской области уничтожили 18 вражеских беспилотников, которые россия запустила во время ночной атаки.
Трамп встретился с Маском на фоне поиска финансирования президентской кампании
Трамп встретился с Илоном Маском, чтобы найти потенциальное финансирование для своей президентской кампании 2024 года.
Ночная атака рф на Сумы: повреждены 13 многоэтажек, среди пострадавших ребенок
Российские беспилотники атаковали Сумы ночью, повредив 13 многоэтажек и около 40 автомобилей, а также ранив четырех человек, ребенка.
Данилов о переговорах с рф: "Пока не будет справедливого суда и наказания, никаких контактов с нынешними кремлевскими подонками быть не может"
Украина не будет контактировать с нынешним руководством кремля, пока не будет справедливого суда и наказания за преступления, совершенные в Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Проводник из-за предубеждения не впускал пассажирок в поезд: в "Укрзализныце" обещают провести перевоспитание
Проводник поезда в Украине отказался пропустить группу женщин, настаивая на том, что первым должен зайти мужчина, что вызвало обещания со стороны железнодорожной компании перевоспитать проводника.
Помощь на более чем полмиллиона гривен: Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медцентру в Днепре
В феврале 2024 года Биржа благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медицинскому центру в Днепре на сумму более полумиллиона гривен.