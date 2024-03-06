росіяни вперше застосували по Сумщині касетні авіаційні бомби
Київ • УНН
Росіяни вперше застосували касетні бомби в Сумській області 5 березня, а також замінували з повітря два населених пункти.
Армія рф 5 березня вперше застосувала по території Сумської області касетні авіаційні бомби. Також рф з повітря замінували два населені пункти. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"Збільшилось в декілька разів застосування тактичної авіації щодо керованих авіабомб. До речі, вчора були застосовані вперше по території Сумської області касетні авіаційні бомби", - розповів Артюх.
Також він повідомив, що росіяни з повітря замінували два населені пункти у Шосткинському районі - Стара Гута і Марчихина Буда.
Артюх зазначив, що Сили безпеки працюють над розмінуванням.
Доповнення
російські війська вночі та зранку здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 47 вибухів.