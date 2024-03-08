Ракетная атака рф на Сумы: 26 пострадавших, два человека погибли - ОВА

В результате вчерашней вражеской ракетной атаки на Сумы 26 человек пострадали, 2 человека погибли, а также были повреждены различные здания, включая школу, больницу, центр экстренной помощи и водоканал, выбиты многочисленные окна и двери, сообщили обновленную на 12 часов 8 марта информацию в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, аварийно-спасательные работы в рамках ликвидации последствий вражеского ракетного удара по Сумах завершены.

В результате удара пострадали 26 человек, 2 человека погибли. 6 - находятся в медицинских учреждениях - сообщили в Сумской ОВА в Telegram.

Как сообщается, повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Всего выбито (ориентировочно) 135 окон, 10 дверей.

Как указано, больница работает, госпитализация проводится.

В учебном заведении повреждены 12 окон, 2 двери, стена здания. Электроснабжение, теплоснабжение, центральное водоснабжение и водоотведение восстановлено. Заведение работает в штатном режиме.

Напомним

Оккупанты 7 марта нанесли ракетный удар по Сумах.