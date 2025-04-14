В Сумах объявлен трехдневный траур по погибшим от российского удара

В понедельник, вторник и среду, 14, 15 и 16 апреля соответственно, в Сумах объявлены дни траура по погибшим в результате удара российских войск. Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, передает УНН.

Детали

14, 15 и 16 апреля – дни траура в Сумах. Вчера город подвергся очередному российскому террору. Погибли десятки мирных людей, среди них – дети. Более сотни раненых. Много разрушений. Это страшная боль для каждого из нас. Скорбим. Помним. Искренне сочувствуем всем, кто потерял близких – написал Кривошеенко.

Он поблагодарил всех, кто оказал помощь жителям Сум – мэрам других городов, волонтерам, спасателям, врачам и всем, кто боролся и борется за каждую жизнь.

Напомним

В воскресенье, 13 апреля, российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Сумам. По состоянию на 13 апреля погибло 34 человека, в том числе 2 ребенка. Было ранено, по данным ГСЧС, 119 человек, среди которых по меньшей мере 15 детей.

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На атаку отреагировал президент США Дональд Трамп. Он назвал ее "ужасной вещью" и заявил, что этого не произошло бы, если бы он был президентом США.