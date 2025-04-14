У Сумах оголошено триденну жалобу за загиблими від російського удару
Київ • УНН
У Сумах 14-16 квітня оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок російського теракту. 13 квітня росіяни вдарили балістичними ракетами по місту, загинули 34 людини, серед них 2 дитини.
У понеділок, вівторок і середу, 14, 15 і 16 квітня відповідно, у Сумах оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок удару російських військ. Про це повідомив у Telegram начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, передає УНН.
Деталі
14, 15 та 16 квітня – дні жалоби в Сумах. Учора місто зазнало чергового російського терору. Загинули десятки мирних людей, серед них – діти. Більше сотні поранених. Багато руйнувань. Це страшний біль для кожного з нас. Сумуємо. Пам’ятаємо. Щиро співчуваємо всім, хто втратив близьких
Він подякував всім, хто надав допомогу жителям Сум – мерам інших міст, волонтерам, рятувальникам, лікарям і всім, хто боровся і бореться за кожне життя.
Нагадаємо
У неділю, 13 квітня, російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Сумах. Станом на 13 квітня загинуло 34 людини, у тому числі 2 дитини. Було поранено, за даними ДСНС, 119 людей, серед яких щонайменше 15 дітей.
Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"13.04.25, 20:41 • 4511 переглядiв
На атаку відреагував президент США Дональд Трамп. Він назвав її "жахливою річчю" і заявив, що цього не сталось б, якби він був президентом США.