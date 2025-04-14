У Сумах оголошено триденну жалобу за загиблими від російського удару

У понеділок, вівторок і середу, 14, 15 і 16 квітня відповідно, у Сумах оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок удару російських військ. Про це повідомив у Telegram начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, передає УНН.

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14, 15 та 16 квітня – дні жалоби в Сумах. Учора місто зазнало чергового російського терору. Загинули десятки мирних людей, серед них – діти. Більше сотні поранених. Багато руйнувань. Це страшний біль для кожного з нас. Сумуємо. Пам’ятаємо. Щиро співчуваємо всім, хто втратив близьких – написав Кривошеєнко.

Він подякував всім, хто надав допомогу жителям Сум – мерам інших міст, волонтерам, рятувальникам, лікарям і всім, хто боровся і бореться за кожне життя.

Нагадаємо

У неділю, 13 квітня, російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Сумах. Станом на 13 квітня загинуло 34 людини, у тому числі 2 дитини. Було поранено, за даними ДСНС, 119 людей, серед яких щонайменше 15 дітей.

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На атаку відреагував президент США Дональд Трамп. Він назвав її "жахливою річчю" і заявив, що цього не сталось б, якби він був президентом США.