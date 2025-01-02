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В Сумах мужчина умер после конфликта в ТЦК? В полиции рассказали, кто нанес смертельные травмы

В Сумах мужчина умер после конфликта в ТЦК? В полиции рассказали, кто нанес смертельные травмы

Киев  •  УНН

 • 6452 просмотра

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40-летний мужчина получил черепно-мозговую травму в Сумском ТЦК во время конфликта с военнослужащим. Пострадавший скончался в больнице, полиция установила личность подозреваемого.

В Сумах погиб 40-летний мужчина. Как утверждают его родные, он получил черепно-мозговую травму в Сумском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки. В полиции уверяют, что установили личность, которая нанесла мужчине смертельные телесные повреждения, передает УНН.

Детали

Как сообщила SumyToday родная тетя погибшего Наталья Скачедуб, 1 января в Сумах похоронили 40-летнего Евгения Криводуба.

"Мужчина умер от черепно-мозговой травмы, которую получил 29 декабря 2024 года в Сумском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки", - говорится в сообщении.

Женщина опасается, что виновные в гибели ее племянника могут остаться без наказания, поэтому просит об общественной огласке.

Наталья рассказала, что 29 декабря, около 15.00, Евгений позвонил своей гражданской жене с незнакомого номера и сказал, что его забрали в ТЦК, он уже прошел ВВК и его будут отправлять на войну. Больше связи с ним не было. На следующий день, когда родные дозвонились на тот номер, им сообщили, что якобы Евгений выпил пол-литра водки, ему стало плохо и его отвезли в больницу.

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Женщина стала искать Евгения по медицинским учреждениям и нашла в областной больнице. Там ей сообщили, что Евгения привезли с черепно-мозговой травмой и после операции он находится в коме.

31 декабря в половине восьмого утра из больницы позвонили и сообщили о смерти Евгения.

По факту нанесения смертельных телесных повреждений полиция открыла уголовное производство.

Добавим

В полиции Сумской области сообщили, что установили личность, которая нанесла мужчине смертельные телесные повреждения.

В полицию с заявлением об избиении обратилась сожительница 40-летнего потерпевшего. По ее словам, мужчину с травмами доставили в больницу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.

"Во время досудебного расследования правоохранители установили, что между местным жителем и военнослужащим возник внезапный конфликт. В разгар ссоры военнослужащий не сдержал гнев и нанес мужчине телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали, но от полученных травм он скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Сейчас работники полиции уже сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.1 ст. 119 УК Украины. Следствие продолжается.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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