У Сумах чоловік помер після конфлікту у ТЦК? У поліції розповіли, хто завдав смертельних травм

У Сумах загинув 40-річний чоловік. Як стверджують його рідні, він отримав черепно-мозкову травму в Сумському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. У поліції запевняють, що встановили особу, яка завдала чоловіку смертельних тілесних ушкоджень, передає УНН.

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Як повідомила SumyToday рідна тітка загиблого Наталія Скачедуб, 1 січня у Сумах поховали 40-річного Євгена Криводуба.

"Чоловік помер від черепно-мозкової травми, яку отримав 29 грудня 2024 року в Сумському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки", - йдеться у повідомленні.

Жінка побоюється, що винні у загибелі її племінника можуть залишитися без покарання, тому просить про суспільний розголос.

Наталія розповіла, що 29 грудня, близько 15.00, Євген зателефонував своїй цивільній дружині з незнайомого номера і сказав, що його забрали у ТЦК, він вже пройшов ВЛК і його будуть відправляти на війну. Більше зв’язку з ним не було. Наступного дня, коли рідні додзвонилися на той номер, їм повідомили, що начебто Євген випив пів літри горілки, йому стало зле і його відвезли у лікарню.

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Жінка стала шукати Євгена по медичних закладах і знайшла в обласній лікарні. Там їй повідомили, що Євгена привезли з черепно-мозковою травмою і після операції він перебуває у комі.

31 грудня о пів на восьму ранку з лікарні зателефонували і повідомили про смерть Євгена.

За фактом нанесення смертельних тілесних ушкоджень поліція відкрила кримінальне провадження.

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У поліції Сумської області повідомили, що встановили особу, яка завдала чоловіку смертельних тілесних ушкоджень.

До поліції з заявою про побиття звернулася співмешканка 40-річного потерпілого. За її словами, чоловіка з травмами доставили до лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Наразі, працівники поліції вже повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст. 119 КК України. Слідство триває.

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