Пытались "выкурить" мужчину и задули салон авто газом: в сети появилось скандальное видео о действиях ТЦК под Киевом
Киев • УНН
В сети появилось видео, где вероятно работники ТЦК пытались "выкурить" газом военнообязанного из автомобиля в Вышгороде. По сообщениям, во время инцидента также подожгли автомобиль.
В сети распространяется видео, на котором, вероятно, сотрудники ТЦК пытаются "выкурить" из авто военнообязанного с помощью газа, передает УНН.
Как сообщают Telegram-каналы, инцидент имел место в Вышгороде, что под Киевом.
Во время оповещения населения об обновлении контактных данных, представители ТЦК, якобы, использовали газ для "выкуривания" мужчины и подожгли автомобиль.
УНН обратился за комментарием относительно инцидента в Вышгороде в полицию.
"Пока нам ничего не известно", - сообщили правоохранители.
Напомним
Представитель Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил Волынскую областную прокуратуру и подал заявление в ГБР из-за действий работников ТЦК на Волыни, которые, в частности, не предоставили возможности пообщаться с удерживаемым мужчиной, которого якобы избили и принудительно доставили в Луцкий МТЦК и СП.