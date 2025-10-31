В субботу в некоторых областях будут действовать графики отключения света: сколько очередей
Киев • УНН
В субботу, 1 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления объемом до 0,5 очереди. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Детали
Завтра, 1 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Время и объем применения ограничений будут следующими:
- графики почасовых отключений - с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 - объемом 0,5 очереди;
- графики ограничения мощности - с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 - для промышленных потребителей.
Время и объем применения ограничений может измениться.
Напомним
Во всех регионах Украины вынужденно применяются графики почасовых отключений электроэнергии, потребление остается высоким, рф снова атаковала энергетику.