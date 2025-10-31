$42.080.01
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
17:29 • 12529 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
16:15 • 14688 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
14:27 • 20168 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 24179 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 37756 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 19355 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 35652 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 17117 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
31 октября, 09:39 • 20428 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
В субботу в некоторых областях будут действовать графики отключения света: сколько очередей

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 976 просмотра

1 ноября в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии объемом до 0,5 очереди. Это связано с последствиями массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В субботу в некоторых областях будут действовать графики отключения света: сколько очередей

В субботу, 1 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления объемом до 0,5 очереди. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Детали

Завтра, 1 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

- говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

  • графики почасовых отключений - с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 - объемом 0,5 очереди;
    • графики ограничения мощности - с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 - для промышленных потребителей.

       Время и объем применения ограничений может измениться. 

      Напомним

      Во всех регионах Украины вынужденно применяются графики почасовых отключений электроэнергии, потребление остается высоким, рф снова атаковала энергетику. 

      Павел Башинский

