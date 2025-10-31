У суботу у деяких областях будуть діяти графіки відключення світла: скільки черг
Київ • УНН
1 листопада в окремих регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії обсягом до 0,5 черги. Це пов'язано з наслідками масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Деталі
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних вікдючень - з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 - обсягом 0,5 черги;
- графіки обмеження потужності - з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 - для промислових споживачів.
Час та обсяг застосування обмежень може змінитись.
Нагадаємо
В усіх регіонах України вимушено застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії, споживання залишається високим, рф знову атакувала енергетику.