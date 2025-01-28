В столичном кафе произошла стрельба во время конфликта между двумя мужчинами
Киев • УНН
В центре Киева в кафе произошел конфликт, во время которого неизвестный произвел несколько выстрелов из травматического оружия в 68-летнего посетителя. Пострадавший получил ранения, он госпитализирован, жизни ничего не угрожает.
В центре Киева произошла стрельба в помещении кафе. Мужчина предварительно из травматического оружия, произвел несколько выстрелов в сторону пожилого мужчины и скрылся.
Об этом УНН сообщает с ссылкой на полицию Киева.
Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы сегодня около 16:20.
Установлено, что между 68-летним посетителем заведения и другими гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников, предварительно из травматического оружия, произвел несколько выстрелов в сторону пожилого мужчины. После содеянного нарушитель скрылся с места происшествия, его поиски сейчас продолжаются
Отмечается, что пострадавший получил касательные ранения и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
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