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В столичном кафе произошла стрельба во время конфликта между двумя мужчинами

В столичном кафе произошла стрельба во время конфликта между двумя мужчинами

Киев  •  УНН

 • 1386 просмотра

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В центре Киева в кафе произошел конфликт, во время которого неизвестный произвел несколько выстрелов из травматического оружия в 68-летнего посетителя. Пострадавший получил ранения, он госпитализирован, жизни ничего не угрожает.

В центре Киева произошла стрельба в помещении кафе. Мужчина предварительно из травматического оружия, произвел несколько выстрелов в сторону пожилого мужчины и скрылся.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на полицию Киева.

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы сегодня около 16:20.

Установлено, что между 68-летним посетителем заведения и другими гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников, предварительно из травматического оружия, произвел несколько выстрелов в сторону пожилого мужчины. После содеянного нарушитель скрылся с места происшествия, его поиски сейчас продолжаются

- говорится в сообщении.
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Отмечается, что пострадавший получил касательные ранения и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.  

Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году28.01.25, 17:13 • 27405 просмотров

Дополнение

В декабре 2024 года сообщалось, что на Ровенщине молодой человек после конфликта между компаниями устроил стрельбу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиевКриминал и ЧП
rovnoРовно
kievКиев

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