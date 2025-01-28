В столичному кафе сталася стрілянина під час конфлікту між двома чоловіками

У центрі Києва сталася стрілянина у приміщенні кафе. Чоловік попередньо з травматичної зброї, здійснив декілька пострілів у бік літнього чоловіка й втік.

Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

Інформація про подію надійшла до правоохоронців сьогодні близько 16:20.

Встановлено, що між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами відбувся конфлікт, у ході якого один з учасників, попередньо з травматичної зброї, здійснив декілька пострілів у бік літнього чоловіка. Після скоєного порушник втік з місця події, його пошуки наразі тривають - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалий отримав дотикові поранення та був госпіталізований, його життю нічого не загрожує.

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Доповнення

В грудні 2024 року повідомлялося, що на Рівненщині молодик після конфлікту між компаніями влаштував стрілянину.