В столичному кафе сталася стрілянина під час конфлікту між двома чоловіками
Київ • УНН
У центрі Києва в кафе стався конфлікт, під час якого невідомий здійснив кілька пострілів з травматичної зброї у 68-річного відвідувача. Постраждалий отримав поранення, його госпіталізовано, життю нічого не загрожує.
У центрі Києва сталася стрілянина у приміщенні кафе. Чоловік попередньо з травматичної зброї, здійснив декілька пострілів у бік літнього чоловіка й втік.
Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
Інформація про подію надійшла до правоохоронців сьогодні близько 16:20.
Встановлено, що між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами відбувся конфлікт, у ході якого один з учасників, попередньо з травматичної зброї, здійснив декілька пострілів у бік літнього чоловіка. Після скоєного порушник втік з місця події, його пошуки наразі тривають
Зазначається, що постраждалий отримав дотикові поранення та був госпіталізований, його життю нічого не загрожує.
Незаконне поводження зі зброєю: ОГП розкрив, де найбільше правопорушень було торік28.01.25, 17:13 • 125892 перегляди
Доповнення
В грудні 2024 року повідомлялося, що на Рівненщині молодик після конфлікту між компаніями влаштував стрілянину.