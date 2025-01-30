В Стокгольме поджигатель Корана был застрелен во время TikTok-трансляции
Киев • УНН
38-летний Салван Момика, известный сожжением Корана в Швеции, был застрелен в своей квартире в Седертелье. Инцидент произошел во время прямой трансляции в TikTok, полиция подтвердила смерть от огнестрельного ранения.
Сжигатель Корана Салван Момика был убит в среду вечером во время прямой трансляции в TikTok из квартиры в шведском городе Сьодертелье.
Передает УНН со ссылкой на Sveriges Television.
Детали
38-летний Салван Момика, который ранее сжигал Кораны, был застрелен прошлой ночью в городе Седертелье к югу от Стокгольма.
Мужчина был найден застреленным на месте преступления в квартире и доставлен в больницу
Полиция подтвердила, что мужчина с огнестрельным ранением скончался.
Шведская полиция не называет имени мужчины, но несколько шведских СМИ, узнали, что это Салван Момика.
Справочно
Момика стал известным, когда в 2023 году сжег Коран в нескольких частях Швеции, в том числе в Мальме. За это его обвинили в разжигании расовой ненависти.
Салван Момика родом из Ирака и вырос католиком. Во время преследования христиан Исламским государством в конце 00-х годов он был охранником прохристианской Ассирийской патриотической партии в городе Мосул.
После споров с лидером в своей группе Салван Момика сбежал в Германию в 2017 году. Впоследствии переехал в Швецию, где получил разрешение на временное проживание в 2021 году. В начале своей жизни в этой стране, он получил судимость за угрозу мужчине ножом.
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