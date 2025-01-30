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В Стокгольме поджигатель Корана был застрелен во время TikTok-трансляции

В Стокгольме поджигатель Корана был застрелен во время TikTok-трансляции

Киев  •  УНН

 • 10824 просмотра

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38-летний Салван Момика, известный сожжением Корана в Швеции, был застрелен в своей квартире в Седертелье. Инцидент произошел во время прямой трансляции в TikTok, полиция подтвердила смерть от огнестрельного ранения.

Сжигатель Корана Салван Момика был убит в среду вечером во время прямой трансляции в TikTok из квартиры в шведском городе Сьодертелье.

Передает УНН со ссылкой на Sveriges Television.

Детали

38-летний Салван Момика, который ранее сжигал Кораны, был застрелен прошлой ночью в городе Седертелье к югу от Стокгольма.

Мужчина был найден застреленным на месте преступления в квартире и доставлен в больницу

- сказал Даниэль Викдаль, пресс-секретарь полиции региона Стокгольм, в интервью телеканалу SVT Nyheter.
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Полиция подтвердила, что мужчина с огнестрельным ранением скончался.

Шведская полиция не называет имени мужчины, но несколько шведских СМИ, узнали, что это Салван Момика.

Справочно

Момика стал известным, когда в 2023 году сжег Коран в нескольких частях Швеции, в том числе в Мальме. За это его обвинили в разжигании расовой ненависти.

Салван Момика родом из Ирака и вырос католиком. Во время преследования христиан Исламским государством в конце 00-х годов он был охранником прохристианской Ассирийской патриотической партии в городе Мосул.

После споров с лидером в своей группе Салван Момика сбежал в Германию в 2017 году. Впоследствии переехал в Швецию, где получил разрешение на временное проживание в 2021 году. В начале своей жизни в этой стране, он получил судимость за угрозу мужчине ножом.

Дания законодательно запретит сжигание Корана - министр юстиции26.08.23, 04:24 • 701594 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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