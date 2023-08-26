Дания законодательно запретит сжигание Корана - министр юстиции

Детали

Отмечается, что законопроект, который должен быть представлен, запретит ненадлежащее обращение с объектами, которые имеют важное религиозное значение для религиозной общины. Об этом сказал журналистам министр юстиции Дании Питер Хуммельгаард.

Он добавил, что законодательство в основном касается поджогов и других надругательств в общественных местах.

«Таким образом, это предложение будет предусматривать наказание за, например, публичное сжигание Корана, Библии или Торы. Я принципиально верю, что есть более цивилизованные способы выразить свое мнение, чем сжигать вещи», — сказал он.

Контекст

Этот шаг последовал после многочисленных инцидентов за последние месяцы, во время которых люди публично сжигали или портили копии Корана в Дании и Швеции, явно враждебно относясь к исламской вере.

Эти действия вызвали возмущение в нескольких мусульманских странах и побудили к призывам к скандинавским странамзапретить практику.

На прошлой неделе Швеция впервые с 2016 года повысила уровень террористической угрозы до второго наивысшего уровня из-за опасений нападений людей, возмущенных этими действиями.

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