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Дания законодательно запретит сжигание Корана - министр юстиции

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Министр юстиции Дании заявил в пятницу, что скандинавская страна запретит сжигать священную книгу ислама - Коран. При этом Правительство отклонило возражения некоторых оппозиционных партий Дании, которые заявляли, что такой запрет нарушит свободу слова. Об этом пишет Al Jazeera, передает УНН.

Детали

Отмечается, что законопроект, который должен быть представлен, запретит ненадлежащее обращение с объектами, которые имеют важное религиозное значение для религиозной общины. Об этом сказал журналистам министр юстиции Дании Питер Хуммельгаард.

Он добавил, что законодательство в основном касается поджогов и других надругательств в общественных местах.

«Таким образом, это предложение будет предусматривать наказание за, например, публичное сжигание Корана, Библии или Торы. Я принципиально верю, что есть более цивилизованные способы выразить свое мнение, чем сжигать вещи», — сказал он.

Контекст

Этот шаг последовал после многочисленных инцидентов за последние месяцы, во время которых люди публично сжигали или портили копии Корана в Дании и Швеции, явно враждебно относясь к исламской вере.

Эти действия вызвали возмущение в нескольких мусульманских странах и побудили к призывам к скандинавским странамзапретить практику.

На прошлой неделе Швеция впервые с 2016 года повысила уровень террористической угрозы до второго наивысшего уровня из-за опасений нападений людей, возмущенных этими действиями.

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