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Після спалення Корану у Швеції оголосили "високий" рівень терористичної небезпеки

Після спалення Корану у Швеції оголосили "високий" рівень терористичної небезпеки

Київ • УНН

 • 779209 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Уряд Швеції підвищив рівень терористичної небезпеки з "підвищеного" до "високого". Це означає, що існує підвищена ймовірність теракту в країні, повідомляє Euronews, передає УНН

Деталі

Загрози терору, як вказано, безпосередньо пов'язані з недавньою серією спалень Корану, що сталися у Швеції, а також у сусідній Данії.

За словами прем'єр-міністра країни Ульфа Крістерссона, серед угруповань, які закликали своїх прихильників по всьому світу помститися за спалення Корану, - ліванська "Хезболла", "Аль-Шабаб" і "Аль-Каїда".

Прем'єр Швеції заявив, що спецслужби запобігли кільком спробам терактів, але не розкрив деталей цих операцій.

“Я розумію, що багато шведів зараз стурбовані зростанням рівня небезпеки. Усім вам я слідом за поліцією хочу сказати, що ми повинні жити як завжди. Ми захищаємо наше відкрите суспільство від тих, хто йому загрожує. Ми захищаємо наші демократичні цінності, і ми захищаємось самі. Ми відстоюємо наш спосіб життя та захищаємо себе”, - сказав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Влада Швеції закликає громадян бути пильними, але не боятися. Правоохоронці наголошують, що звичайне життя продовжується, і підвищений рівень терористичної небезпеки стосується насамперед спецслужб.

Нагадаємо

28 червня біля головної мечеті шведської столиці було спалено Коран, що викликало дипломатичну реакцію в мусульманському світі. Шведська поліція заявила, що надала дозвіл на акцію протесту. Політики критикували спалення Корану, але також непохитно захищали право на свободу вираження думок. 

16 серпня Велика Британія попередила своїх громадян, які прямують до Швеції, про можливі терористичні атаки після акцій зі спалення Корану антиісламськими активістами, які обурили мусульман.

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