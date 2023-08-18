После сожжения Корана в Швеции объявили "высокий" уровень террористической опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Правительство Швеции повысило уровень террористической опасности с "повышенного" до "высокого". Это означает, что существует повышенная вероятность теракта в стране, сообщает Euronews, передает УНН.
Детали
Угрозы террора, как указано, напрямую связаны с недавней серией сожжений Корана, произошедших в Швеции, а также в соседней Дании.
По словам премьер-министра страны Ульфа Кристерссона, среди группировок, призвавших своих сторонников по всему миру отомстить за сожжение Корана, - ливанская "Хезболла", "Аль-Шабаб" и "Аль-Каида".
Премьер Швеции заявил, что спецслужбы предотвратили несколько попыток терактов, но не раскрыл деталей этих операций.
“Я понимаю, что многие шведы сейчас обеспокоены ростом уровня опасности. Всем вам я вслед за полицией хочу сказать, что мы должны жить как всегда. Мы защищаем наше открытое общество от тех, кто ему угрожает. Мы защищаем наши демократические ценности, и мы защищаемся сами. Мы отстаиваем наш образ жизни и защищаем себя”, - сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Власти Швеции призывают граждан быть бдительными, но не бояться. Правоохранители отмечают, что обычная жизнь продолжается, и повышенный уровень террористической опасности касается прежде всего спецслужб.
Напомним
28 июня возле главной мечети шведской столицы было сожжен Коран, что вызвало дипломатическую реакцию в мусульманском мире. Шведская полиция заявила, что предоставила разрешение на акцию протеста. Политики критиковали сожжение Корана, но также непоколебимо защищали право на свободу выражения мнений.
16 августа Великобритания предупредила своих граждан, направляющихся в Швецию, о возможных террористических атаках после акций по сожжению Корана антиисламскими активистами, которые возмутили мусульман.