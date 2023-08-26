Данія законодавчо заборонить спалення Корану – міністр юстиції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністр юстиції Данії заявив у п'ятницю, що скандинавська країна заборонить спалювати священну книгу ісламу - Коран. При цьому Уряд відхилив заперечення деяких опозиційних партій Данії, які заявляли, що така заборона порушить свободу слова. Про це пише Al Jazeera, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що законопроект, який має бути представлений, заборонить неналежне поводження з об’єктами, які мають важливе релігійне значення для релігійної громади. Про це сказав журналістам міністр юстиції Данії Пітер Хуммельгаард.
Він додав, що законодавство в основному стосується підпалів та інших наруг у громадських місцях.
«Таким чином, ця пропозиція передбачатиме покарання за, наприклад, публічне спалювання Корану, Біблії чи Тори. Я принципово вірю, що є більш цивілізовані способи висловити свою думку, ніж спалювати речі», — — сказав він.
Контекст
Цей крок стався після численних інцидентів за останні місяці, під час яких люди публічно спалювали або псували копії Корану в Данії та Швеції, явно вороже ставлячись до ісламської віри.
Ці дії викликали обурення в кількох мусульманських країнах і спонукали до закликів до скандинавських країн заборонити практику.
Минулого тижня Швеція вперше з 2016 року підвищила рівень терористичної загрози до другого найвищого рівня через побоювання нападів людей, обурених цими діями.
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