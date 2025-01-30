У Стокгольмі палій Корану був застрелений під час TikTok-трансляції

Спалювач Корану Салван Моміка був убитий в середу ввечері під час прямої трансляції в TikTok з квартири в шведському місті Сьодертельє.

Передає УНН із посиланням на Sveriges Television.

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38-річний Салван Моміка, який раніше спалив Корани, був застрелений минулої ночі в місті Седертельє на південь від Стокгольма.

Чоловік був знайдений застреленим на місці злочину в квартирі і доставлений до лікарні - сказав Даніель Вікдаль, прес-секретар поліції регіону Стокгольм, в інтерв'ю телеканалу SVT Nyheter.

Поліція підтвердила, що чоловік з вогнепальним пораненням помер.

Шведська поліція не називає імені чоловіка, але кілька шведських ЗМІ, дізналися, що це Салван Моміка.

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Моміка став відомим, коли у 2023 році спалив Коран у кількох частинах Швеції, в тому числі в Мальме. За це його звинуватили в розпалюванні расової ненависті.

Салван Моміка походить з Іраку і виросла католиком. Під час переслідування християн Ісламською державою наприкінці 00-х років він був охоронцем прохристиянської Ассірійської патріотичної партії в місті Мосул.

Після суперечок з лідером у своїй групі Салван Моміка втік до Німеччини в 2017 році. Згодом переїхав до Швеції, де отримав дозвіл на тимчасове проживання в 2021 році. На початку свого життя в цій країні, він отримав судимість за погрозу чоловікові ножем.

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