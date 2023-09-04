У Швеції знову спалили Коран під час протестів

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Зазначається, що акція протесту була організована біженцем з Іраку Салваном Момікою. Його попередні протести містили публічне спалювання мусульманської священної книги, що викликало шквал обурення на Близькому Сході.



Близько 200 протестувальників зібрались на площі міста Мальме, де мешкає велика кількість іммігрантів.

"Деякі глядачі засмутилися після того, як організатор спалив книгу", — йдеться в заяві поліції.



Правоохоронці зазначають, що акція закінчилась після того, як її організатор пішов, проте група людей залишилася на місці події. Близько 10 осіб затримали за порушення громадського порядку, ще двох заарештували за підозрою в масових заворушеннях.



Місцеві ЗМІ заявили, що деякі глядачі кидали каміння в Моміку та намагались через обмежувальний кордон, перш ніж їх зупинила поліція. Також один з протестувальників намагався зупинити поліцейську машину, яка звільнила організатора протестів з виру невдоволення.

Нагадаємо

Заступник генерального директора Департаменту з прав людини Міністерства закордонних справ рішуче засудив продовження свавільних і відмовних актів щодо підпалювання Священного Корану у Швеції та Данії та викликав дипломатичних представників країн “на килим”.