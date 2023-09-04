В Швеции опять сожгли Коран во время протестов

Детали



Отмечается, что акция протеста была организована беженцем из Ирака Салваном Момикой. Его предыдущие протесты содержали публичное сжигание мусульманской священной книги, что вызвало шквал возмущения на Ближнем Востоке.



Около 200 протестующих собрались на площади города Мальме, где проживает большое количество иммигрантов.

"Некоторые зрители расстроились после того, как организатор сжег книгу", — говорится в заявлении полиции.



Правоохранители отмечают, что акция закончилась после того, как ее организатор ушел, однако группа людей осталась на месте происшествия. Около 10 человек задержали за нарушение общественного порядка, еще двоих арестовали по подозрению в массовых беспорядках.



Местные СМИ заявили, что некоторые зрители бросали камни в Момику и пытались через ограничительный кордон, прежде чем их остановила полиция. Также один из протестующих пытался остановить полицейскую машину, которая освободила организатора протестов из водоворота недовольства.

Напомним

Заместитель генерального директора Департамента по правам человека Министерства иностранных дел решительно осудил продолжение произвольных и отказных актов по поджиганию Священного Корана в Швеции и Дании и вызвал дипломатических представителей стран “на ковер”.