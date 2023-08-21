Протести зі спалюванням Корану: МЗС Ірану викликало дипломатів Данії та Швеції

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Іран вважає, що уряди Швеції та Данії не несуть повної відповідальності за серйозні наслідки осквернення Священного Корану. Уряд ісламської країни зазначає, що підтримка тих, хто підпалює або знищує Священний Коран може торкатись і військової позиції проти ісламського світу, а також спровокувати подібні протести.

Заявивши, що свобода слова супроводжується певними обов'язками та відповідальністю, заступник Головного управління з прав людини запропонував представникам Швеції та Данії підтримувати міжнародні зобов'язання, заснованих на статтях 19 і 20 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.

Крім того, посилаючись на резолюцію, схвалені 53-й сесією Ради з прав людини, а також 18-ю екстреною зустріччю МЗС ісламських країн, констатовано, що, попри чітку позицію і серйозну постанову вільнодумців світу в засуджені знищення Священного Корану, уряд Швеції та Данії дотримується цих резолюцій.

Уряд Ірану вважає таку позицію пасивною, адже вона не демонструє серйозної рішучості в боротьбі з ісламофобією. Нагадавши позиції своїх країн щодо засудження будь-яких проявів неповаги до Священного Корану, офіційні особи Швеції та Данії заявили, що уряд їхніх країн повною мірою запобігає подібним діям шляхом внесення змін у свої внутрішні закони.

Нагадаємо

Після спалення Корану у Швеції оголосили "високий" рівень терористичної небезпеки.

Також Данія посилила прикордонний контроль, щоб підвищити внутрішню безпеку і запобігти в'їзду в країну небажаних осіб після нещодавніх спалень Корану, заявив уряд після аналогічного рішення Швеції.







