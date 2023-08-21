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Протесты с сожжением Корана: МИД Ирана вызвал дипломатов Дании и Швеции

Протесты с сожжением Корана: МИД Ирана вызвал дипломатов Дании и Швеции

Киев • УНН

 • 981001 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Заместитель генерального директора Департамента по правам человека Министерства иностранных дел, решительно осудил продолжение произвольных и отказных актов по поджиганию Священного Корана в Швеции и Дании и вызвал дипломатических представителей стран “на ковер”. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление правительства Ирана.

Детали 

Иран считает, что правительства Швеции и Дании не несут полной ответственности за серьёзные последствия осквернения Священного Корана. Правительство исламской страны отмечает, что поддержка тех, кто поджигает или уничтожает Священный Коран может касаться и военной позиции против исламского мира, а также спровоцировать подобные протесты. 

Заявив, что свобода слова сопровождается определёнными обязанностями и ответственностью, заместитель Главного управления по правам человека предложил представителям Швеции и Дании поддерживать международные обязательства, основанные на статьях 19 и 20 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Кроме того, ссылаясь на резолюцию, одобренные 53-й сессией Совета по правам человека, а также 18-й экстренной встречей МИД исламских стран, констатировано, что, несмотря на четкую позицию и серьезное постановление вольнодумцев мира в осуждении уничтожения Священного Корана, правительство Швеции и Дании придерживается этих резолюций. 

Правительство Ирана считает такую позицию пассивной, ведь она не демонстрирует серьезной решимости в борьбе с исламофобией. Напомнив позиции своих стран по осуждению любых проявлений неуважения к Священному Корану, официальные лица Швеции и Дании заявили, что правительства их стран в полной мере предотвращают подобные действия путем внесения изменений в свои внутренние законы.

Напомним

После сожжения Корана в Швеции объявили "высокий" уровень террористической опасности. 

Также Дания усилила пограничный контроль, чтобы повысить внутреннюю безопасность и предотвратить въезд в страну нежелательных лиц после недавних сожжений Корана, заявило правительство после аналогичного решения Швеции. 




Украинские Национальные Новости

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