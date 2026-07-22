В США пытаются избежать шатдауна перед выборами - Палата представителей одобрила временное финансирование

Палата представителей Конгресса США приняла временное финансирование, чтобы американское правительство продолжило работу после промежуточных выборов, хотя сейчас эта мера сталкивается с требованиями изменений в Сенате, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Сейчас государственное финансирование должно закончиться после 30 сентября. Законодательство, принятое во вторник 220 голосами против 205, продлит его до 4 декабря.

Спикер Майк Джонсон смог объединить республиканцев Палаты представителей перед лицом сопротивления со стороны демократов меньшинства, которые утверждали, что законопроект содержит лазейку, которая может позволить администрации увеличить финансирование иммиграционных рейдов.

В Сенате, где ни один из 12 законопроектов о расходах не был принят, для принятия обычных законопроектов о государственном финансировании потребуются голоса демократов. В настоящее время партия выступает против максимальных уровней расходов, предложенных республиканцами. Компромисс по временному финансированию более достижим.

Республиканцы хотят увеличить общие военные расходы в следующем году на 50% до 1,5 триллиона долларов, одновременно сократив финансирование здравоохранения и других социальных услуг, которые отстаивают демократы. Окончательное соглашение по законопроектам о расходах не ожидается до того, как станут известны результаты промежуточных выборов в ноябре.

Законодатели стремятся избежать прекращения государственного финансирования незадолго до промежуточных выборов в ноябре.

Правительство прекратило работу прошлой осенью после того, как республиканцы отклонили требования демократов продлить срок действия субсидий Obamacare. А разногласия по поводу тактики иммиграционного контроля после убийства двух граждан США побудили демократов к рекордно длительному шатдауну (прекращению работы) этой весной Министерства внутренней безопасности.

"Кто хочет прекращения работы за пять недель до выборов?" - сказал председатель Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Том Коул.

Лидер фракции демократов Палаты представителей Пит Агилар раскритиковал временный законопроект за то, что, по его словам, он является лазейкой в мере, которая позволит администрации Трампа перечислить больше средств на пограничную службу сверх 70 миллиардов долларов, уже утвержденных. Он сказал, что документ также не содержит таких положений, как финансирование новых линкоров, которое Белый дом на этой неделе попросил Конгресс предоставить.

"Все это признаки того, что это просто несерьезное предложение, которое никак не подготовлено", - сказал Агилар журналистам.

Ожидается, что республиканцы и демократы в Сенате внесут поправки в законопроект Палаты представителей, включив ряд положений, в том числе некоторые из тех, что были предложены Белым домом. Эти изменения потребуют от Палаты представителей повторного голосования после возвращения с летних каникул 31 августа.

На этой неделе республиканцы в Палате представителей также пытаются использовать ускоренный бюджетный процесс, чтобы принять отдельный пакет финансирования в 95 миллиардов долларов для войны в Иране, помощи фермерам и избирательных грантов, несмотря на возражения демократов. Некоторые республиканцы в Сенате выразили опасения по поводу голосования за финансирование непопулярной войны с Ираном всего за несколько недель до промежуточных выборов.

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