В США критикуют план Трампа создать базу данных избирателей
Киев • УНН
Администрация Трампа собирает данные избирателей для проверки гражданства. Штаты отказываются предоставлять списки из-за угрозы незаконного исключения лиц.
Администрация президента США Дональда Трампа активизировала усилия по сбору данных об избирателях на национальном уровне под лозунгом борьбы с фальсификациями. Эти шаги уже вызвали обеспокоенность среди избирательных чиновников и критиков, которые опасаются возможных злоупотреблений, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Речь идет об инициативах, которые предусматривают передачу штатами полных списков избирателей федеральным органам и их проверку через базы иммиграционных и социальных данных. Часть штатов отказывается предоставлять информацию, а Министерство юстиции уже подало иски против десятков из них.
Почему возникла критика
Критики считают, что создание такой базы может привести к ошибочному исключению граждан из списков избирателей и поставить под сомнение результаты выборов. Также звучат предостережения относительно возможного использования данных для политического давления.
Эксперты отмечают, что федеральное правительство не имеет полномочий формировать единый реестр избирателей, поскольку администрирование выборов относится к компетенции штатов.
Позиция администрации
В Белом доме заявляют, что эти меры направлены исключительно на обеспечение "честности выборов" и проверку гражданства избирателей. В то же время критики настаивают, что такие действия могут повлиять на доверие к избирательному процессу накануне выборов 2026 года.
