В США критикуют план Трампа создать базу данных избирателей

$43.8150.46
ukenru
04:08 • 6690 просмотра
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 37268 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 83364 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 96103 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 112356 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 96296 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 102704 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 52110 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 109427 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37636 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.7м/с
52%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Владимир Зеленский
Музыкант
Чак Шумер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Китай
Сирия
Реклама
УНН Lite
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 23131 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 38939 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 40484 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 52010 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 66041 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Панцирь"

В США критикуют план Трампа создать базу данных избирателей

Киев • УНН

 • 2476 просмотра

Администрация Трампа собирает данные избирателей для проверки гражданства. Штаты отказываются предоставлять списки из-за угрозы незаконного исключения лиц.

В США критикуют план Трампа создать базу данных избирателей

Администрация президента США Дональда Трампа активизировала усилия по сбору данных об избирателях на национальном уровне под лозунгом борьбы с фальсификациями. Эти шаги уже вызвали обеспокоенность среди избирательных чиновников и критиков, которые опасаются возможных злоупотреблений, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Речь идет об инициативах, которые предусматривают передачу штатами полных списков избирателей федеральным органам и их проверку через базы иммиграционных и социальных данных. Часть штатов отказывается предоставлять информацию, а Министерство юстиции уже подало иски против десятков из них.

Почему возникла критика

Критики считают, что создание такой базы может привести к ошибочному исключению граждан из списков избирателей и поставить под сомнение результаты выборов. Также звучат предостережения относительно возможного использования данных для политического давления.

Эксперты отмечают, что федеральное правительство не имеет полномочий формировать единый реестр избирателей, поскольку администрирование выборов относится к компетенции штатов.

Позиция администрации

В Белом доме заявляют, что эти меры направлены исключительно на обеспечение "честности выборов" и проверку гражданства избирателей. В то же время критики настаивают, что такие действия могут повлиять на доверие к избирательному процессу накануне выборов 2026 года.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты