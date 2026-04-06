У США критикують план Трампа створити базу даних виборців
Київ • УНН
Адміністрація Трампа збирає дані виборців для перевірки громадянства. Штати відмовляються надавати списки через загрозу незаконного виключення осіб.
Адміністрація президента США Дональда Трампа активізувала зусилля зі збору даних про виборців на національному рівні під гаслом боротьби з фальсифікаціями. Ці кроки вже викликали занепокоєння серед виборчих чиновників і критиків, які побоюються можливих зловживань, повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Йдеться про ініціативи, які передбачають передачу штатами повних списків виборців федеральним органам та їх перевірку через бази імміграційних і соціальних даних. Частина штатів відмовляється надавати інформацію, а Міністерство юстиції вже подало позови проти десятків із них.
Чому виникла критика
Критики вважають, що створення такої бази може призвести до помилкового виключення громадян зі списків виборців та поставити під сумнів результати виборів. Також лунають застереження щодо можливого використання даних для політичного тиску.
Експерти зазначають, що федеральний уряд не має повноважень формувати єдиний реєстр виборців, оскільки адміністрування виборів належить до компетенції штатів.
Позиція адміністрації
У Білому домі заявляють, що ці заходи спрямовані виключно на забезпечення "чесності виборів" і перевірку громадянства виборців. Водночас критики наполягають, що такі дії можуть вплинути на довіру до виборчого процесу напередодні виборів 2026 року.
