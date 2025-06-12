В США готовят митинг "Без королей", но Трамп уверяет, что он "не король"
Киев • УНН
В оппозицию к военному параду Трампа готовится митинг "Без королей". Трамп отреагировал на это, заявив, что "не чувствует себя королем".
Президент-республиканец уже вынужден комментировать и утверждает, что на своей должности в Белом доме королем он "не чувствует себя".
Передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Оппозиционно настроенные к власти Трампа, граждане США, в ближайшие дни готовят демонстрацию с красноречивым названием. Акция "Без королей" состоится по всей стране в субботу. Отметим, что в то же время проходит подготовка к инициированному нынешней администрацией военному параду, который должен состояться 14 июня в Вашингтоне.
Ответ Трампа на мероприятия "Без королей"
Трамп высмеял оппозицию во время мероприятия в Белом доме.
Я не чувствую себя королем. Мне приходится проходить через ад, чтобы получить одобрение
Трамп пошутил, что если бы он был королем, ему не пришлось бы звонить законодателям и поощрять их продвигать свою повестку дня.
Мы совсем не король (We’re not a king at all)
Напомним
Дональд Трамп объявил о проведении парада в Вашингтоне 14 июня в честь 250-летия армии США. В параде примут участие 120 единиц техники, включая танки Abrams.
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