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В США готовят митинг "Без королей", но Трамп уверяет, что он "не король"

Киев • УНН

 • 2092 просмотра

В оппозицию к военному параду Трампа готовится митинг "Без королей". Трамп отреагировал на это, заявив, что "не чувствует себя королем".

В США готовят митинг "Без королей", но Трамп уверяет, что он "не король"

Президент-республиканец уже вынужден комментировать и утверждает, что на своей должности в Белом доме королем он "не чувствует себя".

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Оппозиционно настроенные к власти Трампа, граждане США, в ближайшие дни готовят демонстрацию с красноречивым названием. Акция "Без королей" состоится по всей стране в субботу. Отметим, что в то же время проходит подготовка к инициированному нынешней администрацией военному параду, который должен состояться 14 июня в Вашингтоне.

Ответ Трампа на мероприятия "Без королей"

Трамп высмеял оппозицию во время мероприятия в Белом доме.

Я не чувствую себя королем. Мне приходится проходить через ад, чтобы получить одобрение

- сказал он.

Трамп пошутил, что если бы он был королем, ему не пришлось бы звонить законодателям и поощрять их продвигать свою повестку дня.

Мы совсем не король (We’re not a king at all)

- сказал президент США.

Напомним

Дональд Трамп объявил о проведении парада в Вашингтоне 14 июня в честь 250-летия армии США. В параде примут участие 120 единиц техники, включая танки Abrams.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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