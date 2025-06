В США готовят митинг "Без королей", но Трамп уверяет, что он "не король"

Президент-республиканец уже вынужден комментировать и утверждает, что на своей должности в Белом доме королем он "не чувствует себя".

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Оппозиционно настроенные к власти Трампа, граждане США, в ближайшие дни готовят демонстрацию с красноречивым названием. Акция "Без королей" состоится по всей стране в субботу. Отметим, что в то же время проходит подготовка к инициированному нынешней администрацией военному параду, который должен состояться 14 июня в Вашингтоне.

Трамп высмеял оппозицию во время мероприятия в Белом доме.

Трамп пошутил, что если бы он был королем, ему не пришлось бы звонить законодателям и поощрять их продвигать свою повестку дня.

Мы совсем не король (We’re not a king at all)