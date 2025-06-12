У США готують мітинг "Без королів", але Трамп запевняє, що він "не король"

Президент-республіканець вже змушений коментувати і стверджує, що на своїй посаді у Білому домі королем він "не почувається".

Передає УНН із посилання на AFP.

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Оппозиційно налаштовані до влади Трампа, громадяни США, у найближчі дні готують демонстрацію з красномовною назвою. Акція "Без королів" відбудеться по ​​всій країні в суботу. Зазначимо, що у той же час проходить підготовка до ініційованого теперішньою адміністрацією військового параду, який має відбутися 14 червня у Вашингтоні.

Відповідь Трампа на заходи "Без королів"

Трамп висміяв опозицію під час заходу в Білому домі.

Я не відчуваю себе королем. Мені доводиться проходити через пекло, щоб отримати схвалення - сказав він.

Трамп пожартував, що якби він був королем, йому не довелося б дзвонити законодавцям і заохочувати їх просувати свій порядок денний.

Ми зовсім не король (We’re not a king at all) - сказав президент США.

Нагадаємо

Дональд Трамп оголосив про проведення параду у Вашингтоні 14 червня на честь 250-річчя армії США. У параді візьмуть участь 120 одиниць техніки, включно з танками Abrams.

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