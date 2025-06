У США готують мітинг "Без королів", але Трамп запевняє, що він "не король"

Президент-республіканець вже змушений коментувати і стверджує, що на своїй посаді у Білому домі королем він "не почувається".

Передає УНН із посилання на AFP.

Оппозиційно налаштовані до влади Трампа, громадяни США, у найближчі дні готують демонстрацію з красномовною назвою. Акція "Без королів" відбудеться по ​​всій країні в суботу. Зазначимо, що у той же час проходить підготовка до ініційованого теперішньою адміністрацією військового параду, який має відбутися 14 червня у Вашингтоні.

Трамп висміяв опозицію під час заходу в Білому домі.

Трамп пожартував, що якби він був королем, йому не довелося б дзвонити законодавцям і заохочувати їх просувати свій порядок денний.

Ми зовсім не король (We’re not a king at all)