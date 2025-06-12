У США готують мітинг "Без королів", але Трамп запевняє, що він "не король"
Київ • УНН
В опозицію до військового параду Трампа готується мітинг "Без королів". Трамп відреагував на це, заявивши, що "не почувається королем".
Президент-республіканець вже змушений коментувати і стверджує, що на своїй посаді у Білому домі королем він "не почувається".
Передає УНН із посилання на AFP.
Деталі
Оппозиційно налаштовані до влади Трампа, громадяни США, у найближчі дні готують демонстрацію з красномовною назвою. Акція "Без королів" відбудеться по всій країні в суботу. Зазначимо, що у той же час проходить підготовка до ініційованого теперішньою адміністрацією військового параду, який має відбутися 14 червня у Вашингтоні.
Відповідь Трампа на заходи "Без королів"
Трамп висміяв опозицію під час заходу в Білому домі.
Я не відчуваю себе королем. Мені доводиться проходити через пекло, щоб отримати схвалення
Трамп пожартував, що якби він був королем, йому не довелося б дзвонити законодавцям і заохочувати їх просувати свій порядок денний.
Ми зовсім не король (We’re not a king at all)
Нагадаємо
Дональд Трамп оголосив про проведення параду у Вашингтоні 14 червня на честь 250-річчя армії США. У параді візьмуть участь 120 одиниць техніки, включно з танками Abrams.
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