В Средиземном море дежурят 3 вражеских судна с 26 ракетами "Калибр" на борту
Киев • УНН
В акватории Средиземного моря находятся четыре вражеских судна. Три из них вооружены крылатыми ракетами "Калибр", способными осуществить залп до 26 ракет.
В Средиземном море находятся четыре вражеских судна, три из которых оснащены крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до 26 ракет. Об этом сообщает Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.
Детали
В то же время, по состоянию на 06:00 в Черном и Азовском морях не зафиксировано присутствия вражеских кораблей.
За последние сутки через Керченский пролив в интересах россии прошли:
В Черное море – четыре судна, из которых два отправились дальше в направлении Босфора.
В Азовское море – восемь судов, из которых четыре прибыли со стороны Босфора.
Агрессор продолжает нарушать международные нормы, в частности Конвенцию SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации судов.
В Черном и Средиземном морях дежурят корабли рф с ракетами "Калибр" на борту02.04.25, 06:43 • 11408 просмотров