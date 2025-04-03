В Средиземном море дежурят 3 вражеских судна с 26 ракетами "Калибр" на борту

В Средиземном море находятся четыре вражеских судна, три из которых оснащены крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до 26 ракет. Об этом сообщает Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.

Детали

В то же время, по состоянию на 06:00 в Черном и Азовском морях не зафиксировано присутствия вражеских кораблей.

За последние сутки через Керченский пролив в интересах россии прошли:

В Черное море – четыре судна, из которых два отправились дальше в направлении Босфора.

В Азовское море – восемь судов, из которых четыре прибыли со стороны Босфора.

Агрессор продолжает нарушать международные нормы, в частности Конвенцию SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации судов.

В Черном и Средиземном морях дежурят корабли рф с ракетами "Калибр" на борту