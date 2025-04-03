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В Средиземном море дежурят 3 вражеских судна с 26 ракетами "Калибр" на борту

Киев • УНН

 • 5192 просмотра

В акватории Средиземного моря находятся четыре вражеских судна. Три из них вооружены крылатыми ракетами "Калибр", способными осуществить залп до 26 ракет.

В Средиземном море дежурят 3 вражеских судна с 26 ракетами "Калибр" на борту

В Средиземном море находятся четыре вражеских судна, три из которых оснащены крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до 26 ракет. Об этом сообщает Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.

 Детали

 В то же время, по состоянию на 06:00 в Черном и Азовском морях не зафиксировано присутствия вражеских кораблей.

За последние сутки через Керченский пролив в интересах россии прошли: 

В Черное море – четыре судна, из которых два отправились дальше в направлении Босфора. 

В Азовское море – восемь судов, из которых четыре прибыли со стороны Босфора. 

Агрессор продолжает нарушать международные нормы, в частности Конвенцию SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации судов.

В Черном и Средиземном морях дежурят корабли рф с ракетами "Калибр" на борту02.04.25, 06:43 • 11408 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
Калибр (семейство ракет)
Азовское море
Черное море
Босфор
Украина
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