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В Черном и Средиземном морях дежурят корабли рф с ракетами "Калибр" на борту

Киев • УНН

 • 11408 просмотра

В Черном море 2 вражеских судна с ракетами "Калибр". В Средиземном море 4 вражеских корабля, три из которых имеют 26 ракет. Агрессор нарушает соглашения, выключая идентификационные системы.

В Черном и Средиземном морях дежурят корабли рф с ракетами "Калибр" на борту

В Черном море находятся два вражеских корабля, оба из которых являются носителями ракет "Калибр", способными выстрелить до восьми ракет. Об этом сообщает Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.

Детали

В Средиземном море также находятся четыре вражеских корабля, из которых три оснащены ракетами "Калибр" с возможностью осуществить залп до 26 ракет.

В то время как в Азовском море вражеских судов не зафиксировано.

Согласно последним данным, за сутки через Керченский пролив совершили переход несколько судов, большинство из которых двигались в направлении Босфора. Всего в Черное море прибыло четыре судна, из которых два продолжили путь через пролив. В то же время в Азовское море вышло шесть судов, три из которых продвинулись дальше в сторону Босфора.

Кроме этого, российские суда продолжают нарушать международные соглашения, в частности Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, выключая автоматические идентификационные системы на своих кораблях.

В Черном море два корабля рф с "Калибрами": до восьми ракет наготове01.04.25, 06:22 • 15969 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
Калибр (семейство ракет)
Азовское море
Черное море
Босфор
Украина
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