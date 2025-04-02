В Черном и Средиземном морях дежурят корабли рф с ракетами "Калибр" на борту

В Черном море находятся два вражеских корабля, оба из которых являются носителями ракет "Калибр", способными выстрелить до восьми ракет. Об этом сообщает Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.

Детали

В Средиземном море также находятся четыре вражеских корабля, из которых три оснащены ракетами "Калибр" с возможностью осуществить залп до 26 ракет.

В то время как в Азовском море вражеских судов не зафиксировано.

Согласно последним данным, за сутки через Керченский пролив совершили переход несколько судов, большинство из которых двигались в направлении Босфора. Всего в Черное море прибыло четыре судна, из которых два продолжили путь через пролив. В то же время в Азовское море вышло шесть судов, три из которых продвинулись дальше в сторону Босфора.

Кроме этого, российские суда продолжают нарушать международные соглашения, в частности Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, выключая автоматические идентификационные системы на своих кораблях.

В Черном море два корабля рф с "Калибрами": до восьми ракет наготове