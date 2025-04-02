У Чорному та Середземному морях чергують кораблі рф з ракетами "Калібр" на борту
Київ • УНН
В Чорному морі 2 ворожі судна з ракетами "Калібр". В Середземному морі 4 ворожі кораблі, три з яких мають 26 ракет. Агресор порушує угоди, вимикаючи ідентифікаційні системи.
У Чорному морі наявні два ворожі кораблі, з яких обидва є носіями ракет "Калібр", здатними вистрілити до восьми ракет. Про це повідомляє Військово-Морські Сили ЗС України, передає УНН.
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У Середземному морі також перебувають чотири ворожі кораблі, з яких три оснащені ракетами "Калібр" з можливістю здійснити залп до 26 ракет.
У той час як в Азовському морі ворожих суден не зафіксовано.
Згідно з останніми даними, за добу через Керченську протоку здійснили перехід кілька суден, більшість з яких рухались у напрямку Босфору. Всього до Чорного моря прибуло чотири судна, з яких два продовжили шлях через протоку. Водночас до Азовського моря вийшло шість суден, три з яких просунулись далі в бік Босфору.
Окрім цього, російські судна продовжують порушувати міжнародні угоди, зокрема Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи автоматичні ідентифікаційні системи на своїх кораблях.
В Чорному морі два кораблі рф з "Калібрами": до восьми ракет напоготові01.04.25, 06:22 • 15966 переглядiв